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ضبط متهم بحوزته 13 كيلوجرام مخدرات في الشرقية

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الخميس 06 أبريل 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي).

340 ألف جنيه قيمة المضبوطات

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(340 ألف جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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