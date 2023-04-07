حبس شخصين بحوزتهما 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن عثر بحوزتهما على أكثر من 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية، في القاهرة، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، أحدهما أثناء تواجده في مخزن ملكه، عُثر بحوزته على 41 كرتونة، تحوي كمية من الألعاب النارية، بإجمالى عدد 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والآخر جرى ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزته عدد 6 كراتين تحوي كمية من الألعاب النارية، بإجمالى عدد 12848 قطعة ألعاب نارية، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

عقوبة المتهمين بحيازة الألعاب النارية

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي لـ«الوطن»، أنَّ في هذه الحالات، تقضي المحكمة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».