تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1971 حالة في قرية نواي بملوي بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في المنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نواي التابعة لمركز ملوي، حيث تم الكشف الطبي على 1971 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الكشف على 395 حالة جراحة

وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 395 حالة جراحة، 467 حالة أطفال، 369 باطنة، 69 نساء، 93 أسنان، 287 جلدية، و261 أنف وأذن، و30 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 88 مترددا، و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 مترددا، وخلع أسنان لعدد 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 24 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 124 مترددا وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.