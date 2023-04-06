معلومات عن أقدم رأس في تاريخ الحضارة المصرية.. تعرض بالمتحف المصري

يعرض المتحف المصري بالتحرير، واحدة من أقدم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، ألا وهي الرأس المصنوعة من الطين وهي واحدة من أقدم المنحوتات الفنية في الحضارة المصرية القديمة، وفقا لما أعلنه المتحف عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

معلومات عن أقدم رأس في تاريخ الحضارة المصرية القديمة

الوطن تقدم في تلك السطور معلومات عن أقدم رأس في تاريخ الحضارة المصرية القديمة:

1- تعود تلك الرأس إلى عصر ما قبل الأسرات وبالتحديد لحضارة مرمدة بنى سلامة التي وجدت عام 4800 قبل الميلاد.

2-الرأس اتخذت الشكل البيضاوي

3- ملامح الوجه جاءت مختصرة داخل الرأس، حيث العينان عبارة عن تجويفين عميقين، الأنف بارزة ورشيقة، والفم نصف مفتوح.

4- وجدت آثار للون الأحمر على الرأس.

5- وزعت كثير من الثقوب في الجمجمة وحول الوجه وذلك فيما يبدو لتثبيت الشعر واللحية.

6- رغم بساطة الرأس إلا أنها تحمل قدرا من التعبير الفني.

ذكرى وضع حجر أساس المتحف

واحتفل المتحف المصري بالتحرير يوم 1 إبريل الجاري بذكرى وضع حجر أساسه في 1 أبريل عام 1897 ميلاديا، حيث أفتتح رسميا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 15 نوفمبر عام 1902 ميلاديا، ويضم المتحف عشرات الالاف من القطع الأثرية التي تعود إلى الحضارة المصرية القديمة.