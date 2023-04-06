إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بحلوان

شهد الطريق الأقليمي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم حلوان حادث إنقلاب سيارة ميكروباص مما تسبب فى إصابة 11 شخصًا وتم على الفور نقلهم الى المستشفي لعمل الاسعافات اللازمة لهم، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ورد بلاغ الى قسم الشرطة يفيد قوع حادث تصادم على الطريق الأقليمي بحلوان وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان الحادث وبالإنتقال والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص، كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لعمل الاسعافات الازمة لهم، كما قام رجال المرور بالإنتقال الى المكان والاستعانة بالأوناش المرورية وإعادة الحركة الى طبيعتها مرة أخري، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.