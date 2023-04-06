الواقع يسبق الدراما دائما.. «إيفا» أول سيدة تتولى منصب العمدة: الناس صدقوني

العديد من قضايا المرأة الشائكة ناقشتها أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، الذى يعرض خلال دراما رمضان الحالى، وتقدم بطولته الفنانة روبى، التى تلعب دور «صفية» وتتولى منصب العمدة فى قريتها، ومن ثم تبدأ فى مواجهة العديد من الأزمات.

ومع عرض أولى حلقات مسلسل «حضرة العمدة» لاقى العمل العديد من الإشادات، نظراً لما يقدمه للمرة الأولى بشأن تولى النساء منصب العمدة، وكيفية التعامل خلاله مع الأزمات المختلفة، خاصة قضايا المرأة الشائعة والشائكة بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر وغيرهما.

من الشائع شغل الرجال لمنصب العمدة

ويعد منصب العمدة من المناصب المهمة والقوية التى عادةً ما توجد فى كل من القرى والريف والصعيد، ومن الشائع شغل الرجال لهذا المنصب لكن ما لا يعلمه الكثيرون وصول نساء مصر إليه قبل أعوام، إذ كانت «إيفا هابيل» أول امرأة مصرية تصبح «حضرة العمدة».

وبالتزامن مع عرض المسلسل، أُعيدت أذهان الكثيرين من متابعى العمل إلى قصة «إيفا» كونها أول امرأة تتولى منصب العمدة فى مصر، التى كشفت عن كواليس توليها هذا المنصب فى عام 2008.

كانت تنتمى «إيفا» لعائلة مرموقة بقرية «كمبوها» فى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وكان منصب العمدة من نصيب كل من جدها ووالدها الراحلين، بينما لم يكن هذا الأمر فى حسبانها، خاصة مع ابتعادها عن بلدتها الصغيرة لأعوام طويلة حيث كانت دراستها بالقاهرة، منذ أن كانت فى الصف الأول الإعدادى، وصولاً إلى التخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبعد تخرجها عام 1980، قررت «إيفا» السفر إلى خارج البلاد بهدف البحث عن العمل المناسب لها، والاستقلال المادى عن أسرتها كى تعتمد على ذاتها.

إيفا: ما كانش فى بالى أمسك أى منصب

تغيرات مصيرية واجهتها بشكل مفاجئ، حتى اضطرت للعودة مرة أخرى إلى قريتها، خاصة بعد تعب والدها، وبمرور السنوات ومع طبيعة عملها بالمحاماة، تمكنت من شغل عدد من المناصب المحلية ببلدة «كمبوها»، وكذلك حب الأهالى لها: «ما كانش فى بالى أمسك أى منصب».

بعد وفاة الأب أصبح منصب العمدة شاغراً، وهو ما دفع الأهالى لمطالبة «إيفا» بالترشح للمنصب، نظراً لحبهم الكبير لها وثقتهم بها، وبالفعل تمكنت فى أن تكون أول سيدة تشغل منصب العمدة بعام 2008 وحتى العام 2013.

أما عن انطباعها الأول عن مسلسل «حضرة العمدة» الذى تجسده الفنانة روبى، فأبدت «إيفا» إعجابها بأداء الأخيرة: «العمدة لازم الناس تصدقه ويكون حيادى، كنت بسمع الكل وبسمع باهتمام وأوصل للحلول اللى ترضى الطرفين».