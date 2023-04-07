موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل الإمام الشافعي اليوم الجمعة

على مدار الأسبوعين الماضيين يتابع جمهور الدراما العربية، أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي على القنوات الناقلة، طوال شهر رمضان، ولذلك ننشر موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، والتي تعرض اليوم الجمعة، عبر ثلاث قنوات فضائية، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وموعد عرض الحلقة 16 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، سيكون للمرة الأولى على قناة DMC الساعة 6.30 مساءً اليوم، أما الإعادة فتكون في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام الشافعي لخالد النبوي

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي عبر قناة الحياة في 10.45 مساءً، والإعادة في الساعة 9.15 صباحًا كما تُعرض الحلقة 15 على قناة CBC الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الشافعي

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، مواصلة مسيرته الفقهية، والبدء في إلقاء الدروس للمصلين في مسجد عمرو بن العاص، مع الإشارة لمواقفه في العديد من المسائل التي يفصل في الخلاف حولها.

وشهدت أحداث المسلسل تأثير البيئة المصرية على مذهبه وكتاباته السابقة التي ألفها في العراق لكي تناسب أهل مصر، وتأكيده أهمية تدوين العلم لحفظه لطلاب العلم عبر الأزمنة.

وكشفت الحلقات السابقة عن قوة شخصية الإمام الشافعي، ورفضه التواطؤ مع الوالي على حساب أهل الفسطاط «مصر».

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي إخراج الليث حجو، ومن بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشارك معه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم أروى جودة وحمزة العيلي وخالد أنور، وسنياريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية.