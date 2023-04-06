مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. قتل بثينة عن طريق الخطأ

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد أن حقق مسلسل علاقة مشرعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة

وبدأ مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، بالعديد من الأحداث المثيرة، من أول تحقيق الظابط مع «عاليا» و«عمرو»، ثم انتقلت المواجهة بينه وبينها ليعتذر لها عن الأمر، ويقسم لها أنه ليس القاتل.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة

وجاءت ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة حزن أمجد الدور الذي يجسده مراد مكرم، بسبب خيانة عمرو له باكيًا على صداقته معه، ثم جاءت المواجهة بينهما، إذ قال له عمرو إنه يفهم إحساسه جيدًا، ولكن حدث ذلك دون غدره أو خيانته وإن العلاقة بينه وبين بثينه كانت من قبل أن يحبها هو، وأول ما أحبها تركها، وعندما حاول الانتحار أيضًا، ليخبره أنه أقرب شخص إليه، ولكن علمه بحملها جعله يتزوجها، ليخبره الأخر أنه سيبيع حصته في الشركة ويصفي كل أمواله بمصر، ويودعا بعضهما بـ«سلام يا صاحبي».

وخلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة، جاء المشهد الرئيسي في مواجهة بين عمرو وعاليا وهي تخبره أنها مسامحاه، وإن حقها سيرجع عندما يرجع إلى بيته وأسرته، ثم تأتي الصدمة الكبرى وهي تحكي له وتتذكر الكواليس وإنها ذهبت إليها بالفعل وأخبرتها بثنية أنه متزوجها عليها، وإنهما يحبان بعضهما منذ زمن، لكنه طلقها، لتطلب منها أنها لابد أن ترجعهما إلى بعضهما لأنها ليس لها غيره، وتنهرها عاليا حتى تقع على المنضدة ويدخل بها الزجاج وتموت بهذه الطريقة دون قصد منها ورغمًا عنها، لتنتهي الحلقات تاركة العنان للجمهور مع الأحداث، مصاحب لصدمة كبيرة ووداع.

مسلسل علاقة مشروعة

شارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، بينهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، واعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وكانت تعرض على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال وداليا مصطفى، ومي عمر في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها، حتى الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة اليوم.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.