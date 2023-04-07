طقس الإسماعيلية اليوم.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة

حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من نشاط كبير للرياح اليوم الجمعة على كافة أنحاء المحافظة، بالتزامن مع اضطراب حالة الطقس التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين بالابتعاد عن الأشجار خلال نشاط الرياح غدا والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والمنازل المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر.

ارتفاع الحرارة في الإسماعيلية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضها بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.

وتسجل الإسماعيلية اليوم الجمعة 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، في ارتفاع 6 درجات عن الأسبوع الماضي إلى جانب نشاط واضح لحركة الرياح.

طوارئ في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية استمرار حالة الطوارئ في المحافظة بالكامل لليوم الرابع علي التوالي مع استمرار سوء الأحوال الجوية، فيما وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بربط كافة غرف الطوارئ في الأحياء والمراكز والمدن مع الشبكة الوطنية للطوارئ.

وانتشرت سيارات الإسعاف في الإسماعيلية على طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية في الارتكازات المحددة للتدخل العاجل حال وجود أي حادث على الطرق.