«أكلك من دارك يكفي جارك» مبادرة لتوزيع وجبات إفطار على المستحقين ببنها

دشنت إحدى الجمعيات الخيرية في ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، مبادرة جديدة خلال شهر رمضان في إطار كفالة الأسر والمحتاجين والصائمين على الطرق بعنوان «أكلك من دارك يكفي جارك»، حيث يتم إعداد الوجبات في منازل الأهالي والمتبرعين ويتم تجميعها في الجمعية وتوزيعها على الأسر والفئات المستهدفة.

وأوضح الدكتور أحمد محمود خليل، رئيس مجلس إدارة الجمعية المشهرة في مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن فكرة المبادرة تقوم على أن كل متبرع أو عضو أو مقتدر في القرية والجمعية يجهز عددا من الوجبات في منزله ضمن وجبات الإفطار الخاصة به وأسرته وعائلته، وتكون الوجبات طازجة، ويقوم بزيادة الكمية حسب مقدرته، وتوصيلها للجمعية لتوزيعها على الفئات المستهدفة، بينها الصائمين على الطرق والأسر الأكثر احتياجا والأيتام والأرامل، ووصل عدد الوجبات خلال الفترة الماضية إلى 500 وجبة.

تفاصيل مبادرة أكلك من دارك يكفي جارك

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم الاتفاق مع المتبرعين والمقتدرين بالقرية على زيادة كميات الطعام في منازلهم بمقدار وجبتين أو ثلاثة أو أكثر طازجة في المنزل، أيا كان نوعه، مع الوضع في الاعتبار المحتاجين المستحقين لتوزيع الوجبات من خلال الجمعية وخاصة في شهر رمضان.

وتابع «خليل» أن الجمعية وفرت الأطباق لتغليف الوجبات فيها ويتم تسليمها للمتبرعين وفق رغباتهم، على أن يحدد المتبرع عدد الأطباق التي يحتاجها ويستلمها فارغة ويقوم بتعبئتها في منزله من وجبات البيت الخاص بأسرته خلال شهر رمضان، وإعادتها للجمعية لتوزيعها من باب الصدقات والإطعام والكفارات.

توزيع الوجبات على المستحقين

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه يتم التوزيع على الأسر والفئات المستهدفة بناء على الكشوف الموجودة بالجمعية والحصر الذي تم لهذه الفئات، مشيرا أن المبادرة لقت صدى واسعا في القرية، حيث يتم جمع وجبات بين 50 و60 وجبة بمجموع تخطى 500 وجبة حتى الآن، حيث ان المبادرة وليدة وفي بدايتها، ويسعى القائمون عليها لتعميمها لتصل الوجبات في نهاية رمضان لـ 1500 و2000 وجبة.