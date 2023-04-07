عقد محادثات دفاعية بين واشنطن وكوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، محادثات دفاعية منتظمة حول الردع ضد تهديدات «بيونج يانج» العسكرية، وغيرها من القضايا المتعلقة في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان اليوم الجمعة، إن المحادثات ستعقد لمدة يومين اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، مضيفة أن نائب وزير الدفاع «هيو تاي كون»، سيترأس الجانب الكوري الجنوبي، بينما سيترأس الجانب الأمريكي إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ.

وأمس الخميس، أعلنت السلطات الكندية، أنها ستنشر طائرة عسكرية من طراز «سي بي-140 أورورا»، في اليابان لدعم تنفيذ عقوبات «مجلس الأمن الدولي» المفروضة ضد كوريا الشمالية، فيما ستراقب الطائرة لمدة 6 أسابيع تقريبا الأنشطة البحرية، لا سيما عمليات نقل الوقود والسلع الأخرى التي يحظرها المجلس من سفينة إلى أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.