أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 7-4-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ6 جنيهات

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة الیوم 7-4-2023 في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم بين 4 و6 جنيهات، وسجلت البطاطس 4.5 جنيه، إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 12 جنيها إلى 18 جنيها تقريبا، فيما سجل الفلفل الرومي صوب 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

أسعار الخضراوات الیوم

وقال محمد عبدالرحمن، أحد تجار الجملة بسوق العبور، إنّ هناك استقرارًا كبيرًا في أسعار الخضراوات في سوق العبور وسجل ت الفاصوليا الخضراء ما بين 13 جنيهًا إلى 17 جنيها، والجزر دون عروش ما بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والملوخية الخضراء ما بين 12 جنيها إلى 18 جنيهًا، والخيار الصوب بـ7 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبسلة ما بين 13 جنيها إلى 17 جنيهًا، والسبانخ 5 جنيهات إلى 7 جنيهات والقلقاس ما بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وتابع عبدالرحمن، لـ«الوطن»، بأنّ أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور جيده، مشيرا إلى أنالفول الاخضر ما بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، وشهدت أسعار البرتقال أبوسرة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، واليوسفي ما بين 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها، والعنب الأسود المستورد ما بين 30 جنيها إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأمريكاني الأحمر في حدود 18 جنيها إلى 20 جنيها ـ والتفاح الجولد بـ18 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح السوري المستورد ما بين 25 جنيها إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضراوات بسوق العبور

وسجلت أسعار الخضراوات بسوق العبور، الثوم سجل ما بين 5 جنيهات الى 8 جنيها، واللفت ما بين 1.5 جنيها إلى 2.5 جنيه، والبنجر حوالي 2 جنيه إلى 4 جنيهات.