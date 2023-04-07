أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023.. البلدي بـ 4 جنيهات والأبيض بـ 6

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023، استقرارا في الأسواق المصرية بعد تراجعها أمس، بحسب بورصة الدواجن، وفق ما ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أنه من المتوقع الاستمرار في استقرار الأسعار والانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، إذ تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه.

وأوضح أن أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023، جاءت كالتالي: تراوح سعر الكتكوت البلدي بين4 و4.4 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 5 و6 جنيهات، وسجل الكتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت روزي بيور يتراوح بين 6.5 و7.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات، والساسو بيور بين 10 و11 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

وسجل سعر الكتكوت جميزة بيور من 11 إلى 12 جنيها، وأوضح أن أسعار الشركات جاءت كالتالي: القاهرة للدواجن بـ 9.25 جنيه، وبلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيها، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 12 جنيها أيضًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر

وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر، بين 7 و7.25 جنيه، وكتكوت شركة الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات، والفيروز وصل إلى 10.5 جنيه، وﺷرﻛﺔ اﻟوادي، 12 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت ﻋﻣر ﯾوم

وسجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركة مكة المكرمة 10 جنيهات، والمصرية الهولندية 8 جنيهات، والعناني 13 جنيها.