رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023.. البلدي بـ 4 جنيهات والأبيض بـ 6

كتب:

منة العشماوي
08:50 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023

أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023، استقرارا في الأسواق المصرية بعد تراجعها أمس، بحسب بورصة الدواجن، وفق ما ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أنه من المتوقع الاستمرار في استقرار الأسعار والانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، إذ تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه.

وأوضح أن أسعار الكتاكيت اليوم 7-4-2023، جاءت كالتالي: تراوح سعر الكتكوت البلدي بين4 و4.4 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 5 و6 جنيهات، وسجل الكتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، والكتكوت روزي بيور يتراوح بين 6.5 و7.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 9 و10 جنيهات، والساسو بيور بين 10 و11 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

وسجل سعر الكتكوت جميزة بيور من 11 إلى 12 جنيها، وأوضح أن أسعار الشركات جاءت كالتالي: القاهرة للدواجن بـ 9.25 جنيه، وبلادي للأعلاف والدواجن 12 جنيها، ونيوهوب إيجيبت للدواجن 12 جنيها أيضًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺻر

وتراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر، بين 7 و7.25 جنيه، وكتكوت شركة الحمد للأعلاف والدواجن 9 جنيهات، والفيروز وصل إلى 10.5 جنيه، وﺷرﻛﺔ اﻟوادي، 12 جنيها.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت ﻋﻣر ﯾوم

وسجلت أسعار الكتاكيت عمر يوم في شركة مكة المكرمة 10 جنيهات، والمصرية الهولندية 8 جنيهات، والعناني 13 جنيها.

اقرأ المزيد:

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت.. الكيلو بـ68 جنيها

شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق.. والأبيض بـ8 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 3-4-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والساسو بـ11

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والأبيض بـ10

أسعار الكتاكيت اليوم 31-3-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والأبيض بـ9 جنيهات
بقلم منة العشماوي