أسعار الحدید الیوم الجمعة 7-4-2023 بالأسواق المصریة.. مستقرة

استقرت أسعار الحدید الیوم الجمعة 7-4-2023 بالأسواق المصریة، وسجل متوسط سعر الحديد في مصر وفقا لآخر تحديد نحو 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، حيث تشمل أسعار الحديد شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، وسجل حديد المراكبي نحوالى 34 ألف جنيه للطن، بينما وصل سعر حديد الكومي إلى نحو 37 ألف جنيه.

أسعار الحدید الیوم فى مصر

وشهدت أسعار الحدید الیوم في مصر، استقرارًا منذ بداية شهر أبريل الجاري، ووصل سعر حديد العشري إلى نحو 36 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، فيما بلغ سعر حديد الكومي 37 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ووصل سعر طن حديد العلا إلى نحو 36 ألف جنيه، وهو نفس سعر حديد الجيوشي، والذي سجل أيضا نحو 36 ألف جنيه.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

وسجلت أسعار الحديد في المصانع المصرية متوسط 32 ألف جنيه، حيث يعتبر أرخص هذه المصانع هو مصنع الجارحي، الذي سجل نحو 27 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد السويس نحو 32 ألفا و50 جنيها للطن.

سعر حدید عز الیوم

وبلغ متوسط سعر حديد عز اليوم نحو 32 ألفا و135 جنيها، تسليم أرض المصنع، حيث شهد حديد عز استقرارًا في الأسوق منذ بداية الشهر الجاري.

سعر حدید الجارحي

وسجل حديد الجارحي، في حدود الـ27 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع، وهو أرخص سعر في السوق حاليا.

سعر حدید مصر ستیل

وبلغ سعر حدید مصر ستیل في حدود 36 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.