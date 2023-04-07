تنظيم 107 أنشطة ثقافية خلال الأسبوع الثاني من رمضان بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعي لدى المواطنين.

أبرز الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

واستعرض أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، خلال تقرير أسبوعي، أبرز الأنشطة الثقافية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان الكريم في الفترة من 1 وحتى 5 أبريل 2023، موضحا أنه تم إقامة 107 أنشطة ثقافة في 27 موقعا بمختلف أرجاء المحافظة لأكثر من ألفي مستفيد، وذلك بالمشاركة مع 11 جهة، منها مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المعنية.

تنمية مواهب الأطفال الفنية في محافظة المنوفية

وتابع مدير مديرية الثقافة، أن الهدف هو تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.