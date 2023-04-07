مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الجمعة 11 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية تفتيشية بصالات الوصول والاستقبال

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن» أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وسلوفاكيا تقل آلاف السياح وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل حجوزات العيد

أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السياح من رواد السياحة الداخلية تزامنا مع اقتراب أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الفنادق بدأت تستقبل حجوزات عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى منذ مطلع العام الجاري لها ووصلت إلى 80 %.