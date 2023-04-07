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مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران من 5 دول أوروبية اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
01:48 م | الجمعة 07 أبريل 2023
وصول السياح إلى مرسى علم

وصول السياح إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الجمعة 11 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية تفتيشية بصالات الوصول والاستقبال

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران 

أكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن» أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وسلوفاكيا تقل آلاف السياح وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل حجوزات العيد 

 أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السياح من رواد السياحة الداخلية تزامنا مع اقتراب أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الفنادق بدأت تستقبل حجوزات عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى منذ مطلع العام الجاري لها ووصلت إلى 80 %. 

 

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