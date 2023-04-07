ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بتزوير وترويج العملات المحلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطني قيام شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات المحلية وترويجها على عملائهما بنطاق مسكنهما بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وضبطا المتهمان وبحوزتهما كمية من الأوراق المعدة للتقليد - طابعة حديثة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي وطبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصةـ بها عدد من طلقات صوت.

واعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية على النحو المُشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.