قيادي بحركة فتح لـ القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ غارات مروعة ضد المدنيين

قال ديميتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن القصف الإسرائيلي الذي تضمن 10 غارات على قطاع غزة المحاصر، و3 غارات على الأراضي اللبنانية، هو إمعان بالتصعيد واستخدام العنف غير المتكافئ، لافتا إلى إطلاق ما يقرب من 25 قذيفة جراد وقذائف بدائية من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة وبالمقابل رد إسرائيل بـ 30 قذيفة متطورة.

خسائر محدودة للمحتل من القصف البدائي للفصائل

واضاف دلياني في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن خسائر المحتل تقتصر على 4 إصابات ولا توجد أي إصابة منها خطيرة، إضافة إلى خسائر بمنزل أو منزلين، غير أن هذه الغارات يتم استخدامها لإطلاق غارات مروعة إرهابية بحق مدنيين في قطاع غزة أو جنوب لبنان.

المواقع العسكرية المستهدفة بقطاع غزة تم إخلائها قبل القصف

وتابع عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن جميع المواقع التي تم قصفها بقطاع غزة هي مواقع عسكرية أو شبه عسكرية ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وقامت دولة الاحتلال بإبلاغ حماس بأنها ستقوم بقصف هذه المواقع لذا تم تفريغها وقصفها وهي فارغة.