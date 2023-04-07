إزالة 7 جمالونات مخالفة مقامة على مساحة 8 آلاف متر بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والمختصين، بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له، مؤكداً على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

إزالة 7 جمالونات مخالفة في الإسكندرية

وفي هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 7 جمالونات مقامة على مساحة نحو 8 آلاف متر بالمخالفة وبدون ترخيص، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف على أراضي زراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبيس الثانية.

إزالة التعديات في مدينة برج العرب

ونفذ مركز ومدينة برج العرب بقيادة اللواء طه زهير، حملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف عبارة عن غرفتين من البلوك الأبيض بدون سقف على مساحة 35 مترا بشارع جمال عبدالناصر، وتم إزالتها بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتواصل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي اعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.