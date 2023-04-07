الانتهاء من زراعة 48 ألف شجرة مثمرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المدني، قامت بالانتهاء من أعمال زراعة عدد 48 ألف شجرة مثمرة لزيادة المساحات الخضراء بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

زراعة 100 مليون شجرة

وجاء ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء بأنحاء الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار وخفض درجات الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحية العامة للمواطن وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

الانتهاء من زراعة 48 ألف شجرة

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تنفيذا للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار المزهرية المثمرة، قامت المحافظة بزراعة 13300 شجرة بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، بالإضافة إلى زراعة عدد 35000 شجرة بمعرفة مديرية الزراعة من خلال التنسيق مع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية أن نصيب المحافظة من زراعة الأشجار في المرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة جاء 300 ألف شجرة ما بين (مثمرة - خشبية - زينة)، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأرضي، موضحا أنه تم توريد عدد 270 ألف شجرة من وزارة الإنتاج الحربي تنفيذا للمبادرة الرئاسية وتم توزيعها واستلامها من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ليتم زراعتها في الأماكن المحددة لها، ومن المقرر توريد 30 ألف شجرة كافور خشبي لاحقا.