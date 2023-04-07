تجديد حبس المتهم بالإتجار بالأقراص المخدرة في القاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة للإتجار بها في القاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

الإتجار بمخدري الباركينول والأموتريل

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأقراص المخدرة، مُتخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته 1140 أقراص مخدرة من أقراص الباركينول والأموتريل، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

صرح المحامي محمود عبدالله، بأنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.