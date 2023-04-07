تنظيم احتفالية كبرى بيوم اليتيم في نادي اليخت ببورفؤاد على ضفاف القناة

نظمت جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام، احتفالية كبرى، اليوم الجمعة بيوم اليتيم على ضفاف مجري القناة،، وذلك بنادي اليخت في بورفؤاد، وسط فرحة على عيون الأطفال بأجواء الإحتفال

حضر الإحتفال عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والتعليمية والإعلاميين والشعبين بالمحافظة.

أشرف على تنظيم الاحتفالية اللواء مدحت مردان رئيس مجلس إدارة جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام ومحمد حسنين أمين الصندوق والمستشار محمد الصواف وقيادات الجمعية

فقرات استعراضية وغنائية

وتضمنت احتفالية يوم اليتيم فقرات استعراضية وغنائية وألعاب ترفيهية ورياضية وتوزيع هدايا وحلوي علي الأطفال وسط تفاعل منهم بأجواء الحفل

حفل إفطار للأيتام

ومن المنتظر أن يستكمل حفل يوم اليتيم فقراته بإقامة حفل إفطار جماعي للأطفال.

بذكر أن جمعية بورفؤاد لرعاية الأيتام تأسست عام 2006 لخدمة الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والأم البديلة والطلاب، وتوفر لهم الرعاية الصحية، والمساعدات المالية والعينية الشهرية وتوزع المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى، تنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية وتعليمية، للاطفال والعديد من الخدمات الأخرى في شتى نواحي الحياة.