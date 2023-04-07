إقلاع 66 مركب صيد بالبرلس.. واضطراب في حركة الملاحة

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 66 مركب صيد، قد أقلعت حتى الساعة من يوم الجمعة، وذلك ضمن رحلات صيد، بمياه البحر الأبيض المتوسط، وسط ترقب وحذر نتيجة ارتفاع حالة الأمواج، وسط تقلبات الطقس وتزايد سرعة الرياح على مدار الساعة.

ترقب وحظر من حالة الطقس

وأشار «شرابي»، في تصريح خاص لـ«للوطن»، إلى أن الأمواج حالتها غير مستقرة وترتفع تدريجياً، وهو ما يستوجب من مراكب الصيد بالبرلس، التي أقلعت اليوم الجمعة، في عرض البحر المتوسط، وكذلك المراكب الأخرى التي تحركت منذ أيام بضرورة العودة إلي الشواطئ، حال تزايد حدة الأمواج وارتفاعها عن المعدلات الطبيعية، حفاظاً على أرواحهم ومراكبهم من أي ضرر.

حالة الطقس اليوم في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة، عن سرعة الرياح في كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 24كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 44%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 29 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، وكذلك ارتفاع الأمواج مع الدخول في ساعات الليل من طقس اليوم الجمعة.