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«الأهلي ومصر» ينتهيان من إيداع شهادة الـ18% في حسابات العملاء آخر مايو

كتب:

محمد الدعدع
06:17 م | الجمعة 07 أبريل 2023
بنكا الأهلي المصري ومصر

بنكا الأهلي المصري ومصر

ينتهي بنكا الأهلي المصري ومصر، من إيداع شهادة الـ18% في حسابات العملاء نهاية مايو المقبل، ما لم تكن الشهادة مُتحفظ عليها لأسباب تتعلق بقروض مستحقة لأي من البنكين.

شراء الشهادات الجديدة

وسيكون بمقدور من اشترى الشهادة التي طرحها البنكان الحكوميان قبل عام، معاودة ربط شهادة أخرى بحرية تامة، خاصة مع طرح البنكين شهادتين جديدتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص، وذلك بمجرد إيداع قيمة شهادة الـ18% في حساب العميل.

وعما إذا كان البنكان الأهلي المصري ومصر، يعتزمان وقف بيع الشهادات الجديدة في وقت محدد، قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات قبل أيام، أنه ليس هناك وقت محدد حتى الآن لإيقاف بيع الشهادتين.

البنوك ترفع أسعار الفائدة على الشهادات

وانضمت بنوك أخرى لبنكي الأهلي ومصر، في طرح الشهادات الجديدة مرتفعة العائد، منها بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، QNB، بنك البركة، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.