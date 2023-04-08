بعد عرض 15 حلقة.. الشاعر إبراهيم داوود يشيد بمسلسلات المتحدة

أشاد الشاعر إبراهيم داوود بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا إن الموسم الرمضاني الحالي يؤكد ريادة مصر في المجال الدرامي، موضحًا: «إحنا عندنا كتائب مش كتيبة واحدة من المبدعين في فن التمثيل والإخراج والموسيقى والسيناريو، والسنة دي قدرنا إننا نصدر للعالم العربي المتعطش للدراما المصرية قوة مصر الحقيقية بمواهبها».

رأى إبراهيم داوود في مسلسل سره الباتع

وأضاف «داوود» قائلا: «أنا السنة دي في كذا عمل حبيته فحبيت مسلسل الكبير أوي وعامل صدى جميل، وبتفرج على سره الباتع عمل وإنتاج ضخم وأهم حاجة في سره الباتع بعيدًا عن إنه رواية لأحد من أساتذتنا الكبار يوسف إدريس ومخرج كبير زي خالد يوسف فالجدل المثار نجاح، وده يدل على متابعة المسلسل الضخمة والجدل جزء من صناعة الدراما في مصر».

إبراهيم داوود يشيد بطارق لطفي

كما تحدث عن مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وقال: «الصديق الحبيب طارق لطفي كل سنة بيقدم حاجة مختلفة، والشركة المنتجة ناجحة في استثماره وفي كل مرة المنتجين بلغة الكرة يعيدون سنترته من جديد».