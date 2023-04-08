الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بسبب كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَ البلاد تشهد منذ أمس ارتفاعات ملحوظة على مستوى درجات الحرارة، إذ سجلت عظمى على القاهرة الكبرى تقدر بنحو 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من مناطق صحراوية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف أنَّ هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وسنشعر بالأجواء الحارة على أغلب محافظات الجمهورية مرورا بالوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات جنوب البلاد فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأجواء مائلة للدفء بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ درجات الحرارة في المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد تتراوح ما بين 25 و26 درجة مئوية نهارا، وبالتالي ستكون الأجواء عليها مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وفي الليل وعند غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر.