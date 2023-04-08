تنفيذ 249 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:53 م | السبت 08 أبريل 2023
كلابشات.. صورة تعبيرية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية :
ضبط (2) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام :
تنفيذ عدد (249) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:
ضبط عدد (1895) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام:
ضبط عدد (35) قضية.
فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:
ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات":
ضبط قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.