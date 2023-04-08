«جولد بيليون»: توقعات بانخفاض أسعار الذهب الأسبوع المقبل

شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي وذلك قبل أن يدخل في تصحيح سلبي طفيف بالتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيهًا للجرام منخفضاً بنسبة 2.0% عن سعر افتتاح الأسبوع الماضي البالغ 2210 جنيهات للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى على الاطلاق عند 2260 جنيهًا للجرام، و فق جولد بيليون.

الذهب ينخفض 2% في مصر بسبب شهادات البنوك 19 و 22%

وأشار التقرير الفني لـ جولد بيليون إلى أَّن أحد أهم الأحداث التي أثرت على أسواق الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي كان قيام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، إذ وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

تأثرت أسعار الذهب سلباً بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيهًا تقريباً.

واستطاعت أسعار الذهب العالمية أن تغلق تداولات أول أسابيع شهر أبريل على ارتفاع وتسجل خلاله أعلى مستوى منذ مارس 2022 لتستقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما حملت بيانات الوظائف الأمريكية مفاجأة غير سارة للذهب نهاية الأسبوع، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% تقريباً مسجلة أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة لتغلق فوق المستوى 2000 دولار عند 2007 دولار للأونصة.

ليسجل المعدن النفيس ارتفاع خلال أول أسابيع التداول في شهر أبريل بعد أسبوعين من التراجع الذي غلب عليه التذبذب.