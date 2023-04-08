استخراج مسمار من بطن طفل بمستشفى جامعة المنصورة.. عملية استغرقت 5 دقائق

تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي في جامعة المنصورة، من استخراج قطعة حديدية «مسمار حديد» طوله 6 سم، بعدما عبر من المعدة ووصل إلى الاثني عشر في بطن طفل ابتلعه بالخطأ، وأجرى أطباء المستشفى منظارا طارئا تمكن خلال من استخراج المسمار في غضون 5 دقائق بعد التجهيز للعملية باستخدام التقنيات الحديثة، وحالة الطفل مستقرة.

طفل يبتلع مسمارا

استقبل مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، بقيادة الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير عام المستشفى، طفلا يبلغ من العمر عام و5 أشهر، وأكدت أسرته أنه ابتلع مسمارا أثناء جلوسه مع والده، ما تسبب في آلام للطفل.

وأكد مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الدكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي، وجه بتشكل فريق طبي لاستخراج المسمار، وأجريت العملية بقيادة الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ طب الأطفال أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والفريق المعاون كل من الدكتور أحمد عبد اللطيف طبيب مقيم التخدير، والدكتورة ميرنا مجدي طبيب مقيم أطفال، والدكتورة شيماء الشرباصي مدرس مساعد طب الأطفال، وناجي محفوظ فني مناظير الجهاز الهضمي.

منظار لاستخراج المسمار

وقال الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ طب الأطفال لأمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطفل عمره عام و5 أشهر، وصل إلى المستشفى مساء الخميس الماضي، وأكد والده أن الطفل ابتلع مسمار حديد، وبإجراء الأشعات اللازمة تبين وجود المسمار في منطقة الأثني عشر.

وأضاف مجاهد، أن المسمار عبر المعدة ووصل إلى الإثني عشر، وكان لا بد من إجراء طارئ، فتم صيام الطفل وتحضيره لإجراء المنظار، وتمكن الفريق الطبي من استخراج المسامر وطوله 6 سم من إثني عشر الطفل بعد عملية لم تستغرق سوى 5 دقائق، والطفل في حالة صحية جيدة وتصرح له بالخروج من المستشفى.