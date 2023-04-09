«كهرباء البحيرة» توجه نصائح للتعامل مع العداد مسبق الشحن

بدأ عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع سواء الذكية أو الكودية، التي يتم تركيبها للمباني العشوائية والمخالفة، بدلا من نظام الممارسة عن الطريقة المثلى لاستخدام هذه النوعية من العدادات وللحفاظ عليها، خاصة بعد توسع وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة باستبدال العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، بـ عدادات مسبوقة الدفع خلال 7 سنوات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء في المحافظات.

وكشف قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن بعض الخطوات والنصائح والمعلومات التي يجب أن يقوم بها المشترك من مستخدمي هذه النوعية، من العدادات التي يتم شحنها عبر كروت الشحن، للتعامل مع العداد مسبق الدفع، تنفيذا لخطة وزارة الكهرباء، للتوسع في هذة النوعية، وهي كالتالي:

- عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد حتى لا يفصل العداد

- التأكد من وجود رصيد كاف حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة ورصيد العداد في العداد الاسكرا أو الجلوبالترونكس

- يعطي العداد إنذارات في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات لمبة الرصيد تعطي لون أحمر، وهي أقصى لمبة على اليمين، وإنذار آخر لو الكهرباء قطعت يتم، وضع الكارت في العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن.

- يفضل الشحن في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد، والشريحة تظهر بالعداد الجلوبالترونكس أو الاسكرا.

- آخر أسبوع في الشهر يفضل توفير الطاقة على قدر المستطاع، لأنك بتكون على أعلى شريحة لك

- الانتقال من شريحة إلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة

- عدم تشغيل العداد نهائيا أو لا يوجد عليه حمل يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد

- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحنتك الكارت

- العداد الكارت زى العداد العادى طريقة الحساب التجارى واحد

تفعيل الكارت في حال تلفه بمبلغ 45 جنيها

وأشار إلى أنه في حال عدم استجابة الكارت للشحن، يجب على المشترك أن يتجه مباشرة لشركة الكهرباء التابع لها لتفعيل الكارت في حال تلفه بمبلغ 45 جنيها.

زيادة الأحمال بالعداد عن المسموح به

ولفت إلى أنه في حال زيادة الأحمال عن المسموح به، والمقدر بـ80 أمبير، يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا.