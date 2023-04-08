فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي.. طعنتان في الصدر

تكشفت تفاصيل جديدة صادمة خاصة بمقتل مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» الملياردير بوب لي، جراء تعرضه للطعن بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وذلك من خلال فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي.

فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي

ووفقا لموقع «سكاي نيوز»، فإنَّ مقطع فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي وثَّق اللحظات الأخيرة لـ الملياردير بوب لي، والتي تلت تعرضه لعملية الطعن، فيما لا تزال ما إذا كانت الطعنات عشوائية أم متعمدة غير واضحة، وكذلك تفاصيل مكالمة «لي» للشرطة لطلب المساعدة.

تفاصيل جديدة بمقتل الملياردير بوب لي

وقعت جريمة قتل الملياردير بوب لي بحي «إيست كات» الراقي بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فيما من المعروف عنه عدم انتشار الجرائم، غير أن مقطع فيديو صورته كاميرات مراقبة في المنطقة وثق ما حدث فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي التي أعقبت تعرضه لطعنتين في الصدر.

وأظهر فيديو كواليس آخر لحظات الملياردير بوب لي اللقطات الأخيرة له وهو يسير في الشارع، تقريبا في الساعة 2:30 صباحا، كما لوَّح إلى سيارة بيضاء اللون موديل كامري، والتي كانت متوقفة وتشغل أضواء الانتظار.