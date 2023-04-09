خطوات التقديم على أماكن انتظار مركبات وتخصيص باكية واسترداد إشغالات

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، العمل على إتاحة الخدمات من خلال مراكزها التكنولوجية بالأحياء، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، كاشفة عن المستندات المطلوبة للتقديم على أماكن انتظار المركبات من شركات ومدارس ومستشفيات وبنوك وكافيهات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها محافظة بمختلف الأحياء.

التقديم على أماكن انتظار المركبات

- السجل التجاري

- البطاقة الضريبية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- الشركات تقدم تفويض أو توكيل لمقدم الطلب

- الأفراد يقدم الطلب مأمور اتحاد العقار الصادر له شهادة من الحي بذلك على أن يتم تقديم الأوراق بديوان عام محافظة القاهرة

استخراج ترخيص أو تجديد سياج

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- رسم كروكي

- صورة البطاقة الضريبية

- صورة الترخيص والأصل للاطلاع

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة

طلب تخصيص باكية

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ومكتوب فيه بدون عمل

- صحيفة الحالة الجنائية

- خطاب من الشئون الاجتماعية «بحث اجتماعي»

- أن يكون عنوان البطاقة على الحى التابع له السوق

- استمارة البحث المعد بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي

طلب استرداد اشغالات

- صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة المحضر موضحا به بيان المضبوطات المتحفظ عليها أمين المخزن

استخراج تصريح حفر سواء أهالي أو شركات

- كروكي لخط سير الحفر من شركات المرافق

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

- موافقة مركز معلومات شبكة المرافق

- موافقة مبدئية لعمال حفر بمنطقة بها غاز

- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار

- التنسيق مع مرفق المياه والصرف الصحى وشركة الكهرباء

- موافقة المرور

- شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى حالة المبانى الجديدة

طلب سداد مديونيات

- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب أو توكيل موثق

- تصريح محكمة في حالة الحصول على شهادة

- صورة الحكم الصادر في الجنحة