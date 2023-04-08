بعد رحيل رب الأسرة يسعى الأبناء لإيجاد طريقة لـ كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى والأوراق المطلوبة، وتيسيرا على أفراد الأسرة، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها طريقة الحصول على المعاش على النحو التالي:

كيفية حصول الابن على معاش الأب المتوفي:

حددت الحالات التي بموجبها يحصل الابن والابنة على معاش الأب المتوفى والأوراق المطلوبة كالتالي:

يشترط لاستحقاق الأبن ألا يكون قد بلغ سن الـ21 سنة ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1. الطالب في أحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس في حال توافر الشروط الآتية:

- ألا يعمل في أي عمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن الـ26 سنة

الحاصل على مؤهل نهائي لا يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى وجدت بشأنه الشروط التالية:

- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

- ألا يكون بلغ سن الـ26 سنة بالنسبة للحاصلين على مؤهل عال الليسانس أو البكالوريوس وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- في حالة العجز عن التكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

ووضعت الهيئة شرطا واحدا للبنت عن كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى والأوراق المطلوبة، وهو ألا تكون متزوجة لكي تحصل على معاش الأب المتوفي.

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى والأوراق المطلوبة:

1- شهادة وفاة الأب أو مستخرج رسمي منها.

2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

5- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنه أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.

- فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.