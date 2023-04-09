تعرف على السؤال الـ17 لمسابقة جهاز الإحصاء الرمضانية.. «مصر في أرقام»

يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بث المسابقة الرمضانية «مصر في أرقام 2023» للموسم التاسع على التوالي والتي تذيعها شبكة البرنامج العام يوميًا، في تمام الساعة الواحدة و10 دقائق ظهرًا.

ونقدم اليوم السؤال رقم «17» من الحلقة «17» وهو:

- كم بلغت نسبة عمالة الأطفال من الفئة العمرية من 5 إلى 17 عاما عام 2021؟

روابط المشاركة في مسابقة مصر في أرقام

ويستطيع الراغب في المشاركة في المسابقة الدخول على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من هنــا ثم الضغط على أيقونة أعلى صفحة الموقع يمينا، فسيظهر رابط يحتوي على جميع الحلقات التي تمت إذاعتها خلال 17 يوما منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم السبت 17 رمضان 1444 هجريا ويوافق ميلاديا 8 أبريل 2023.

جوائز مسابقة مصر في أرقام

خصص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جوائز بقيمة 30 ألف جنيه كجوائز المسابقة، حيث يحصل:

- الفائز الأول على 5 آلاف جنيه.

- الفائز الثاني على 4500 جنيه

- الفائز الثالث على 4 آلاف جنيه.

- الفائز الرابع على 3500 جنيه.

-الفائز الخامس على 3 آلاف جنيه.

- الفائز من السادس إلى العاشر على 2000 جنيه.

- للاستماع إلى حلقة اليوم والتي يقدمها الإذاعيان وفاء زكريا وأدهم عزام بشبكة البرنامج العام، الدخول من هنا.