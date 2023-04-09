قرار بغلق محال الجزارة والمجازر يومي الاثنين والثلاثاء بأسوان لمدة شهر

قرر اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، مدّ العمل بالقرار رقم 32 لسنة 2023، بشأن غلق المجازر، والسلخانات، ومحلات الجزارة التي تقـوم ببيع اللحوم البلدية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ولمدة شهر.

الوقائع المصرية تنشر قرار غلق محال الجزارة بأسوان

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية» نص قرار محافظ أسوان، وذلك بناءً على ما عرضته مديرية الطب البيطري بأسوان على المحافظ.

المحافظ يلزم مديرية الطب البيطري بالعرض عليه حال الحاجة لتجديد القرار

وألزمت المادة الثانية من قرار محافظ أسوان، مديرية الطب البيطري بأسوان، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة تنفيذ هذا القرار، كما ألزم المحافظ مديرية الطب البيطري بالعرض عليه حال الحاجة لتجديد مدة الغلق الواردة بالقرار.

وبحسب القرار؛ فإنَّه يبدأ تنفيذه منذ تاريخ صدوره، في 20 مارس الماضي لمدة شهر، دون التقيد بموعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.