الجمهور يشيد بأداء منى زكي في تحت الوصاية: ممثلة بقدرات عالمية

إشادات عديدة وجهها الجمهور للفنانة منى زكي بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد شاكر خضير، خلال النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية، حيث تصدر المسلسل «تريند» منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتوالت تعليقات الجمهور على أداء منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، فقالت إحدى المتابعات: «عندنا ممثلة بقدرات عالمية اسمها منى زكي»، وأضاف آخر: «شفت مشاهد من مسلسل منى زكي شو هالإبداع شو هالموهبة شو هالإحساس.. كل شيء فيها بيمثل دائما هي الأفضل».

وجاء من ضمن التعليقات: «من أول مشهد بتقول إن موهبتها الكبيرة لسه بتكبر أكتر وبتتطور»، «منى زكي ممثلة موهوبة وأعملها عظمة على عظمة، تجربة جديدة وأداء جميل، بصراحه كده أراهن على مسلسل تحت الوصاية لأفضل عمل فنى في رمضان 2023».

منى زكي تشكر أصالة على إشادتها بـ «تحت الوصاية»: شرف كبير

ولم تقتصر الإشادات على الجمهور والنقاد فقط، بل حرصت الفنانة أصالة على التعبير عن إعجابها بأداء منى زكي في المسلسل ووصفتها بـ «أعظم ممثلة»، خلال تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «منى زكي خلقت بس لتبهر»، وتابعت:«منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق».

ومن جهتها، وجهت منى زكي الشكر لأصالة، قائلة في تدوينة: «صولًا.. دائما بتخجليني بتواضعك وكلامك الحلو، والكلام دا لما يجي من فنانة كبيرة زيك دا شرف كبير.. بحبك خالص».