مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. هل ينكشف سر إسراء؟

تطورات عديدة يشهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، خاصة بعدما علمت «إسراء» التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت، أنّ صديقتها خدعتها، بعد وضع مخدر لها أثناء تنفيذ الطقس الفرعوني حتي تحمل، وتصويرها مع رجل في وضع مخل.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 18

تثور عليها إسراء لكنها تتراجع ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، وتتركها نفيسة تلطم خديها من هول ما تعرضت له من ظلم وحملها من حرام، وتفقد السيطرة على ذاتها وتعدها أنّها ستحقق لها ما تريد في سبيل الصمت عما حدث.

تطور في علاقة إسراء مع أهل زوجها

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة تطور في علاقة إسراء مع من حولها، خاصة أنّها لم تكن تتوقع ما حدث، وكان هدفها هو إنجاب طفل لزوجها فقط.

وتدافع إسراء عن نادرة خاصة بعد زواجها في الحلقة السابقة من شداد، مشيرة إلى أن الأمر شخصي ويرجع لها هي فقط القرار .