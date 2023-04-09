تحرير 1892 محضرا تموينيا لمخابز ومحال بتهمة التلاعب في الأسعار بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط حالات التلاعب والتداول للسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للمواصفات حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط 1892 مخالفة تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين

وتابع محافظ الجيزة نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالاشتراك مع مباحث التموين والتي تمكنت من ضبط 1892 مخالفة تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 140 طنا.

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وحالات تلاعب بالوزن

وشملت المخالفات ضبط 1644 مخالفة تموينية في مجال المخابز تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وحالات تلاعب بالوزن، بالإضافة إلى 237 مخالفة بالأسواق والتى تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المحدد للسلع ومزاولة نشاط بدون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر، و11 مخالفة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

ضبط 4.7 طن دقيق مدعم و 1.15 طن سكر حر

وتضمنت المضبوطات 4.7 طن دقيق مدعم و 1.15 طن سكر حر و 2.16 طن بن أخضر و 1.5 طن تين مجفف و 118 طن مواد تصنيع عبارة عن ( سبرتو- بلاستيك- صودا كاوية- ملحقات بلاتين- جلود- غراء- ألومنيوم)، إلى جانب 131 ألف لتر سولار و 1860 زجاجة زيت و 523 بطاقة تموينية.

ضبط مصنع غير مرخص بقرية الشرفا

و نجحت حملات الرصد والمتابعة فى ضبط مصنع غير مرخص بقرية الشرفا بالصف لتصنيع الطحينة وذلك لتلاعبه فى مستلزمات الإنتاج والغش من خلال إضافة بودرة السيراميك وقشور الفول السودانى بغرض زيادة الإنتاج.

وتمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن سمسم و 5 أطنان بودرة سيراميك و 5 أطنان قشر وكسر فول سودانى و200 كجم زيت.

وعلى الفور تم التحفظ على جميع الخامات والمضبوطات وتم تحرير محضر جنح بقسم الصف مع تسليم المخالف الي القسم لحين صدور قرار النيابة المختصة وإغلاق المصنع وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية.