حبس المتهمين بسرقة سيدة في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بسرقة لإحدى السيدات في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد لهما في الميعاد، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حلوان، من القبض على متهمين يسرقة سيارة ميكروباص من إحدى السيدات بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم.

التحريات والضبط

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبيّن صحته، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما السيارة الميكروباص المسروقة، وبعد مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمان

كما اعترفا المتهمين أيضًا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما «تاجر خردة، عاملان خردة، لاثنين منهم معلومات جنائية».

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.