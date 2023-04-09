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لو معاك 100 ألف جنيه.. تشترى شهادة الـ22% المتناقصة أم الـ19% الثابتة؟

كتب:

حسن عثمان
05:16 م | الأحد 09 أبريل 2023
شهادة ادخار

شهادة ادخار

شهد الأسبوع الماضي طرح البنك الأهلي وبنك مصر، شهادة ثلاثية بعائد متناقص 22%، وشهادة 19% الثابتة سنويا، وبحد أدنى 1000 جنيه، فما هو الأفضل هل الادخار في الشهادة ذات العائد 22% المتناقصة أم الـ19% المثابتة؟. 

تفاصيل الشهادة 19% الثابتة

ولمعرفة الشهادة الأفضل يجب أولا التعرف على تفاصيل الشهادة الثلاثية بفائدة 19%، يصرف عائدها شهريا؛ إذ تعتبر مدتها 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، ولا يمكن استردادها قبل 6 أشهر، اعتبارا من اليوم التالي للشراء.

تفاصيل الشهادة الثلاثية بعائد متدرج

تعتبر هذه الشهادة بعائد متدرج، أي أن الفائدة في السنة الأولى 22%، ثم 18% في السنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وبطريقة بسيطة تستطيع أن تتعرف على أفضل عائد من الشهادات المطروحة:

شهادة الـ19% الثابتة

- شهادة الـ19% الثابتة لمدة 3 سنوات، إذا ادخرت 100 ألف جنيه فإن العائد الشهري 1583 جنيها، والعائد آخر المدة 57 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج 

-  السنة الأولى 22%: إذا ادخرت 100 ألف جنيه، فإن العائد الشهري 1833 جنيها، والعائد آخر العام 22 ألف جنيه.

- السنة الثانية 18%: أي أن العائد سيكون 18 ألف جنيه سنويا، ما يعادل 1500 جنيه شهريا.

- السنة الثانية 16%: أي أن العائد 16 ألف جنيه في السنة، أي ما يعادل 1333 جنيها شهريا.

في نهاية المدة بعد 3 سنوات سيصل العائد من 56 إلى 100 ألف جنيه.

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