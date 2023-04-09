مصادر تكشف حقيقة الـ20 جنيها البلاستيك.. لن تصدر إلا بقرار من «المركزي»

تتردد هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن إصدار لعملة فئة الـ20 جنيهًا بلاستيكية مثل الـ10 جنيهات المتعارف عليها، ولكن هل ذلك حقيقي أم لا؟، هو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

قصة الـ20 جنيهًا البلاستيك

الأمر جعل البعض يتوقع طرح عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك؛ إذ سبق وأن أصدر البنك المركزي المصري عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات في عيد الأضحى العام الماضي 2022.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن تصدر أي عملات بلاستيكية الفترة المقبلة، إلا بقرار من البنك المركزي، من خلال بيان رسمي.

وأضافت المصادر أن أي أحاديث أخرى عن إصدار عملات بلاستيكية قريبًا، غير صحيح، طالما لم يصرح البنك المركزي المصري بذلك.

تجهيزات لإصدار عملة بلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا

يذكر أن المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار مطبعة النقد بالبنك المركزي، سبق وصرح العام الماضي 2022، بأن كان هناك تجهيزات لإصدار عملة بلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا خلال عام 2023، موضحًا أنه لم يجر الكشف عن ذلك من قبل البنك المركزي في ظل الأزمة الاقتصادية حول العالم.