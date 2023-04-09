إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 11 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي الشرقي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «3615 ي ص ج»، ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

نقل 11 مصابًا إلى المستشفى المركزي

وأسفر الحادث عن إصابة كل من هويدا مجدي، 31 عامًا، وعلاء ضاحي محمد، 45 عاما، ومريم زين العابدين، 21 عاما، وزينب فتح الباب، 27 عاما، وأيتن عبد الرحمن مجدي، عامين، ومجدي صالح هاشم، 65 عاما، ونجله «عبد الرحمن» 34 عاما، وميلاد عماد سيد، 32 عاما، وعبدالرحمن عليوة عبد الرحمن، 53 عاما، ومريم يني لمعي، 50 عامًا، ومحمود محمد عبده، 19 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية طوه التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.