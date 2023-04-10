خبير زراعي: زيادة الأفدنة المزروعة بالقطن بكفر الشيخ لـ117 ألفا يبشر بالخير

كشف الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن في بحوث سخا بكفر الشيخ، عن أنّ زراعة 117 ألف فدان قطن، وبزيادة عن المساحة المزروعة بنحو15% عن العام الماضي، يبشر بالخير.

إنتاجية الذهب الأبيض من القطن بالعام الجديد

وقال «أبو اليزيد»، لـ«الوطن»، إنّ محصول القطن المنزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، يحقق إنتاجية كبيرة للغاية كونها من المحافظات التي يجود بها زراعة هذا المحصول الهام، كما يحسن المزارعين معاملته من حيث العناية الزراعية، وخدمة المنزرع من القطن، مشيرًا إلى أنّ إنتاجية فدان القطن تصل إلى نحو 16 قنطار قطن للتقاوي من أصناف القطن طويل التيلة.

أسباب زيادة الإنتاجية من القطن في كفر الشيخ

وأوضح أنّ من أسباب زيادة الإنتاجية من القطن، ترجع إلى أمرين، هما جودة التربة التي لا تعاني من مشكلات في ارتفاع نسبة الملوحة بها، واختيار أفضل التقاوي التي تناسب تلك التربة، وهي تقاوي جيزة 86 وجيزة 96، و95، وهي الأفضل من حيث الإنتاجية بالنسبة للفلاحين في زراعة أراضيهم في محافظة كفر الشيخ.