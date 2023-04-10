شهد طريق القاهرة – السويس حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقى العلاج،بعد تقديم التامين الطبي اللازم بموقع الحادث

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس،قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات، على طريق السويس – القاهرة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى،بالقرب من المحور، ووقوع إصابات.

وعلى الفور، وجَّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، بالدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، من نقاط التمركز على الطريق،وتم إجراء التأمين الطبي اللازم للمصابين ونقلهما إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.

معاينة موقع الحادث

توجهت قوة من تأمين الطرق إلى موقع الحادث للمعاينة، وتبين وقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي، قبل المحور، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم تحرير الإجراءات اللازمة وتواصل الجهات المعنية التحقيق فى الحادث.

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بأن قد وصل إلى قسم الطوارئ باستقبال مستشفى السويس العام شخصين، المصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى،على طريق السويس – القاهرة ، وهما،ج. م. ا ،م. ج .م. ا،مشيراً إلى أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين وتقديم العلاج اللازم،ووضعهما تحت الملاحظة،لحين الاطمئنان على حالتهما.