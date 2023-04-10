مصرع طفل أثناء اللعب على أرجوحة في منزله بمنشأة القناطر

لقي طفل مصرعه في أثناء اللعب على أرجوحة، ونقل إلى المستشفى بمنشأة القناطر بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التف الحبل حول رقبته

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود طفل متوفى في منزل بدائرة القسم.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة العامة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، بالتوجّه سريعًا إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «عمر.أ» يبلغ من العمر11 سنة، ومقيم بدائرة المركز بأنه حال اللعب على «أرجوحة» التف الحبل حول رقبته، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال والده والشهود أيدوا ما جاء في الفحص ولم يتهموا أحدًا بشيء، ونُقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.