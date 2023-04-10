مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأولادها في انقلاب سيارة بالواحات

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وأولادها في حادث تصادم بطريق الواحات، تم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى، رجال الشرطة بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة «ربع نقل»، قادمة من الفرافرة باتجاه الجيزة، حيث انفجر الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها.

نقل المصابين للمستشفى

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل، 26 سنة، وإصابة زوجها، قائد السيارة، و4 أطفال أبناء المتوفية بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.