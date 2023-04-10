كثافات متحركة أعلى الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية والمحاور الموجودة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية منذ صباح اليوم، حملات مرورية لتحقيق الانضباط ورصد المخالفات على قائدي السيارات بشكل يومي بينما تشهد عددا من الطرق ازدحامًا وكثافات مرورية أعلى محاور القاهرة والجيزة.

كثافات متحركة أمام قائدي السيارات

من القاهرة، شهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية ازدحاما مروريا حتى غمرة، وللمتجه إلى العباسية، كما شهد تقاطع صلاح سالم كثافات متحركة، وشهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي كثافات متحركة أمام قائدي السيارات بينما شهد شارع جسر السويس بالقاهرة في الاتجاه القادم من رمسيس والعباسية والمتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية والمرج والسلام كثافات متحركة أمام قائدي السيارات وسط تواجد لضباط المرور.

كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.

محور صفط اللبن

أما الطرق الرئيسية بالجيزة، فشهد محور صفط اللبن في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري توقف تام في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال، كما شهد طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون، كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.