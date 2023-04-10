أنشطة تجارية تستوجب وجود مدير مسؤول لترخيص المحلات.. منها المقاهي والفنادق

حدد قانون المحال العامة عددا من الأنشطة التجارية التي تتطلب وجود مدير مسؤول، وذلك ضمن ضوابط الترخيص، ويشترط في المدير ألا يقل السن عن 21 عاما، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو عقوبة جنائية، وفي حالة الاستعانة بمدير أجنبي يستوجب تقديم شهادة حسن سير وسلوك من دار التمثيل القنصلى للدولة التابع لها.

أنشطة تجارية حددها قانون العمل

ومن الأنشطة التجارية التي حددها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وتتطلب وجود مدير مسؤول، محل بيع المواد التموينية والأفران والمخابز بجميع أنواعها والمقاهي والكافيهات والكافتيريات وسلخانة المواشي ومستودعات ومخازن ومحطات المواد البترولية من بنزين وغاز وسولار، ومحل بيع وعمل المفاتيح والكوالين، محل بيع أسطوانات الغاز، محل بيع الكيروسين بكمية لا تتعدى 180 لترا، الفنادق ولوكاندة نوم والبيوت المفروشة، وما يماثلها من محال معدة لإيواء الجمهور، قاعات الاجتماعات ودور المناسبات عدا دور العبادة، الملاهي بأنواعها، المسارح ودور السينما، محل جيم رياضي.

ومن الأنشطة التي تشترط وجود مدير مسؤول ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية والمخصصة لأغراض تجارية، وصالة الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، ومركز البيوتي سنتر، وصالة البلياردو، السيرك، ملاعب الخيول، حمامات البحر لأغراض تجارية، ورشة الذهب والأحجار الكريمة، ومحل المشغولات الفضية، محلات تصميم الاكلشيهات والأختام، محل بيع الأسلحة والذخائر، والجراجات العمومية والسيارات، محل بيه الكيماويات أوالكحول.

فتح التراخيص لـ316 نشاطا تجاريا

وتواصل مراكز إصدارالترخيص بالأحياء والمدن تلقي طلبات ترخيص عدد 316 نشاطا تجاريا من محلات ومطاعم وورش وكافيهات وخلافه لضبط الشارع والتعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة والحد من أي تجاوزات، وحصول الدولة على مستحقاتها، مع تخصيص جهة واحدة للتعامل وإصدار ترخيص المحل وسداد رسوم الترخيص مرة واحدة وليس سنويا كما كان يحدث في السابق.