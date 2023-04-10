تفاصيل مبادرة المصريين أولى «مصنعك في بيتك» والفئات المستهدفة

قال العميد جمال طلعت صاحب ومؤسس مبادرة المصريين أولى «مصنعك في بيتك»، إنّ فكرة المبادرة نشأت بعد أن بلغ سن التقاعد، برتبة عميد من القوات المسلحة نهاية عام 2005، إذ بدا بالتنزه والسفر وزيارة الأماكن الآثرية مع أبنائه والقيام بالعديد من الرحلات بسن التقاعد، غير أنه لاحظ أن الأشياء التي يتم بيعها بالبازرات بالأماكن الأثرية تم صنعها بالعديد من البلدان وقليل منها هو ما صنع بمصر.

المبادرة تستهدف توفير فرص العمل والعملة الصعبة

وأضاف طلعت في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أنّ عدم وجود منتجات مصرية بالأماكن الأثرية هو ما دفعه للتفكير بإطلاق مبادرة المصريين أولى، ومصنعك في بيتك، فالمصريون وأولادهم أولى بكل العملة الصعبة التي يتم خروجها من البلد، والمصريين أولى بتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل، وأيضًا المصرييين أولى ببلدهم.

فكرة «مصنعك في بيتك» والفئات المستهدفة

وتابع صاحب ومؤسس مبادرة المصريين أولى «مصنعك في بيتك»، بأن فكرة مصنعك في بيتك، تستهدف تقليل تكالب الشباب على التعيين بالجهاز الإداري والتكدس به، وتعليم السيات والشباب الحرف اليدوية المختلفة، للقيام بتصنيع هذه المنتجات بالمنزل ثم تسويق هذه المنتجات من خلال المبادرة، كاشفًا إلى أن المبادرة تمكنت من تعليم العديد من الشباب والسيدات الحرف المطلوبة بالسوق المصري.