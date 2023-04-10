تعد أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسكندرية 2023 والأوراق المطلوبة من أكثر الأمور التي تهم أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، كون البطاقة توفر دعما للمواطنين من قبل الدولة فيما يخص رغيف العيش والسلع التموينية.

أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسكندرية 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج بطاقة التموين بالإسكندرية 2023 والأوراق المطلوبة، بحسب ما أعلنت مديرية التموين في الإسكندرية، وذلك لاستخراج بطاقة تموين، أو لإضافة الأبناء، أو لتعديل عدد المقيدين، وذلك عبر توفير أي خدمة من خدمات التموين.، فيما يلي:

- مكتب تموين محرم بك 1 ويقع في شارع قناة السويس، محرم بك.

- مكتب تموين محرم بك 2 ويقع في 3 شارع الأمير عمر، محرم بك.

- مكتب تموين باب شرق 1ويقع في 11 شارع جواد حسنى، الإبراهيمية.

- مكتب تموين باب شرق 2 ويقع في 115 ج عمارات تعاونيات سموحة، شارع 14 مايو.

- مكتب تموين غيط العنب، ويقع في

107 شارع راغب باشا غيط العنب.

- مكتب تموين الجمرك، ويقع في 67 شارع قصر رأس التين،الجمرك.

- مكتب تموين اللبان ويقع في 6 شارع القائد جوهر، اللبان.

- مكتب تموين العامرية، ويقع في شارع مسجد الشرقاوى، العامرية، الإسكندرية

- مكتب تموين برج العرب، ويقع في مساكن مجلس المدينة، شارع أنور السادات برج العرب.

- مكتب تموين بهيج ويقع في قرية بهيج، برج العرب.

- مكتب تموين رمل 1 ويقع في 153 شارع الفتح، صفر.

- مكتب تموين العطارين، ويقع في 3 شارع أديب، العطارين.

- مكتب تموين الدخيلة ويقع في طريق إسكندرية مطروح، الدخيلة

- مكتب تموين أبو قير ويقع في شارع بورسعيد، أبو قير، الإسكندرية.

- مكتب تموين طوسون ويقع في 21 مساكن الإسكان الصناعى، أبو قير.

- مكتب تموين المنتزه 1 ويقع في 79 شارع الصاغ محمد عبد السلام.

- مكتب تموين المنتزه 2 ويقع في مساكن دربالة، فيكتوريا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين بالإسكندرية 2023

وحتى يتمكن المواطنون المستحقين للدعم التموينى من الحصول على بطاقة التموين، عليهم تقديم الأوراق المطلوبة، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- صور شهادات ميلاد الأبناء المضافين على بطاقة التموين

- إيصال خدمات، كهرباء أو تليفون أو غاز

- بيان حالة للمواطن لتحديد إستحقاق المستفيد.